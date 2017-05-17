Бишкек, 17 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Свыше 2500 жителей Киргизии отказались от поучения прививок, исходя из религиозных убеждений. Об этом было заявлено сегодня, 16 мая, в ходе заседания республиканского парламента, пишет ИА «24.kg».

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По словам заместителя министра здравоохранения Олега Горина, в последнее время в стране развивается антипрививочное движение. Причем среди отказников есть не только религиозные граждане. В частности, некоторые родители отказываются прививать новорожденных детей, но их не выписывают из роддома до тех пор, пока ребенок не получит все необходимые прививки.

Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толо Исаков, в свою очередь, сообщил, что Духовное управление мусульман Киргизии и Министерство здравоохранения пытаются противостоять этому явлению, пишет «Zanoza.kg».

"Муфтият и Минздрав проводят совместную работу среди верующих, отказывающихся от вакцинации. Нам помогает мусульманская газета и работники мечетей. Мы составили договоры о проведении разъяснительной программы на местах в казыятах (территориальных подразделениях муфтията — Прим. ИА REGNUM ). В газете печатают, почему надо делать прививки, В мечетях также рассказывают об этом», — пояснил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 16 мая, замдиректора Госкомиссии по делам религий Закир Чотаев, выступая на заседании парламентского Комитета по международным делам, обороне и безопасности, заявил о том, что в последние годы многие граждане Киргизии стали очень религиозны.

В пользу этой точки зрения он привел статистику о росте количества мечетей в стране с 39 в 1991 году до 2600 в 2017 году. Также он отметил, что религиозных учреждений в Киргизской Республике стало больше, чем общеобразовательных школ