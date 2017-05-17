Калининград, 17 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Калининградские таможенники изъяли партию настольных игр «Футбол» с эмблемой чемпионата мира по футболу 2018 — стилизованного кубка ФИФА. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, контейнер со сборным грузом прибыл в Балтийск из Китая.

Пресс-служба Калининградской таможни Изъятая игра

Среди прочего товара находилось 120 коробок игры Football Same с товарным знаком, правообладателем которого является международная федерация футбольных ассоциаций.

За запрос калининградской таможни, официальный представитель ФИФА ответил, что изображение эмблемы используется без соответствующего разрешения.

В итоге было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»). По решению суда товар был признан контрафактным, подлежащим конфискации, а получателю выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Подобное нарушение прав ФИФА в Калининградской области выявило региональное управление ФАС. В курортном городе Зеленоградске местная администрация разместила баннеры с символикой спортивных соревнований, стилизовав их изображением кубка ЧМ-2018.

«При этом ни ФИФА, ни уполномоченные ФИФА организации не заключали договоров, дающих право на использование символики, с администрацией Зеленоградского городского округа», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

ФАС вынесла предупреждение районным чиновникам, потребовав убрать символику ФИФА.

Напомним, в Калининграде в июне 2018 года пройдут четыре отборочных матча чемпионата мира по футболу. В настоящее время готовность спортивной арены в Калининграде — 60%.