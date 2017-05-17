Москва, 17 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Законопроект о реновации жилья в Москве породил дискуссию по цене жилья, отметил в ходе заседания депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, указав на то, что обсуждается право выбора между жильем и выкупной ценой. Так, по его словам, практика расселения аварийного жилья показала, что выкупные цены составляют 300 тыс. — 400 тыс. рублей. Шеин предложил выровнить законодательство, чтобы в любом случае выселяемый человек решал, что ему получить: жилье или выкупную стоимость.

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Создана мониторинговая группа по этой ситуации, сообщила Москалькова.

«Из регионов поступают вопросы, что выкупная цена разная, и что люди не могут за эту цену приобрести себе равноценное жилье», — констатировала она.

По мнению Москальковой, нужно собрать информацию со всех регионов.

«И думаю, что нужно попросить Вячеслава Лебедева (председателя Верховного суда) посмотреть судебную практику, она тоже разная в регионах, а может быть, провести пленум Верховного суда, чтобы получить какой-то единый стандарт и представление по защите прав, и выходить на совершенствование законодательства общего для всех регионов по выкупным ценам», — предложила Москалькова, призвав к работе парламентариев.