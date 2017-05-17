Махачкала, 17 мая, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В восьмиклассника в Дагестане выстрелили из пистолета за то, что он сорвал алычу в чужом саду. С ранениями мальчик доставлен в больницу. Его состояние неизвестно, по предварительным данным, у ребенка задеты жизненно важные органы.

Пистолет

Информация о происшествии появилась на страницах соцсетей вчера, 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам очевидцев, выстрелил в ученика лицея №8 города Махачкалы неизвестный мужчина. Ребенок, забравшись на один из гаражей неподалеку от школы, начал срывать с дерева алычу. В это время раздался выстрел, мальчик упал, а стрелявший скрылся с места преступления.

Данный факт в настоящее время проверяют сотрудники Следственного комитета республики, человека, расстрелявшего подростка, ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Хозяева гаражного кооператива, по словам местных жителей, и раньше угрожали подросткам из находящегося неподалеку лицея за то, что они забираются на гаражи и воруют фрукты.

«Зачерствели сердца людей, с каждым днем в этом убеждаешься. Стрелять в ребенка — это уже сумасшествие», — комментирует произошедшее один из посетителей сообщества «golos.dagestana» в Instagram.

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На Камчатке ищут мужчину, стрелявшего в ребенка из пневматики

О попытке вершить самосуд в отношении детей ИА REGNUM сообщало 11 мая. В девочку-подростка выстрелил из стартового пистолета 67-летний житель Кемерово. Причиной стало то, что ребенок якобы без причины стучал в его дверь.