Ростов-на-Дону, 17 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум.

ОАО «Региональная корпорация развития», которая занимается процессом погашения долгов по заработной плате перед шахтёрами группы компаний ООО «Кингкоул» в Ростовской области, продолжает оказывать материальную помощь персоналу сервисных предприятий. Так, сумма этих выплат уже превысила 6 млн рублей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-центре корпорации 17 мая.

‪‪donland.ru Шахтеры

Что касается погашения задолженности по зарплате, то с учетом матпомощи размер выплат составил 272,1 млн рублей. Напомним, собственник обанкротившейся угледобывающей компании нарастил долг перед горняками до 320 млн рублей.

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Шахтерам Ростовской области перечислено уже почти 265 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, погасить задолженность перед угольщиками корпорация планирует ‪до 1 июля 2017 года. Ежемесячно на эти цели ОАО «РКР» берёт взаймы по 50 млн рублей. Так, по этой схеме горнякам были направлены февральский, мартовский и апрельский транши. О реализации имущества ООО «Кингкоул» пока не сообщается.

В апреле 2017 года генеральный директор «Кингкоула» Владимир Пожидаев был признан виновным по двум статьям УК РФ — в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты (ч. 2 ст. 145.1), а также в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201). Служители Фемиды назначили ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима. Также ему присуждён штраф в размере 350 тыс. рублей.

В ходе расследования уголовного дела удалось частично погасить долги перед шахтёрами на общую сумму более 8 млн рублей.

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