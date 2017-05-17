Москва, 17 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Прежде всего, в Госдуме считают необходимым консолидировать правозащитную систему.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы считаем, что нужно консолидировать нашу правозащитную систему. У нас существует уполномоченный (по правам человека) на федеральном уровне, в регионах, уполномоченный по защите прав детей, прав предпринимателей. Я думаю, что это послужит общему успеху», — сказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Кроме того, глава комитета считает, что нужно поддержать предложение по предоставлению права омбудсмену делать заключения на основные федеральные законы, касающиеся правозащитный проблематики. Также, считает депутат, «необходимо создать единую информационную базу, которая позволит гражданам отслеживать свои обращения в органы власти».

С уполномоченным по правам человека депутаты работают по конкретным законопроектам, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы очень много работаем, у нас большое количество вопросов… Вопросы есть в сфере ЖКХ, есть в сфере недропользования, землепользования. Но есть вопросы, связанные с выборами, с тем, что происходит вообще в стране», — перечислил он. «И, конечно, в данном случае, это уникальная такая конституционная структура, в которой все эти вопросы стекаются, и единственный человек, вместе со своим аппаратом, он, в общем-то, в себе всю эту боль, все эти проблемы, которые существуют с правами и свободами граждан, в себе это концентрирует, что важно для Госдумы», — заключил Крашенинников.