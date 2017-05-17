Каракас, 17 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Счет погибших в ходе антиправительственных демонстраций и связанных с ними беспорядков в Венесуэле увеличился еще на две прервавшиеся жизни. Согласно данным Генеральной прокуратуры Боливарианской Республики, число жертв протестов в стране достигло 40. Общественная организация оппозиционной ориентации «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» (Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social) утверждает, что официальная статистика занижена и на самом деле погибших 56.

The Photographer Протесты в Венесуэле

Численность лиц, получивших ранения во вторник, 16 мая, приближается к пятидесяти, утверждают корреспонденты испанской El Mundo Диего Сантандер и Даниэль Лосано, на основании информации, полученной ими из анонимного оппозиционного источника. В одном из муниципалитетов страны — Санта-Крус-де-Мора, свидетельствуют журналисты, «группа подростков градом камней обратила в бегство пятьдесят вооруженных бойцов Национальной гвардии».

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Тысячи демонстрантов на несколько часов блокировали главные улицы различных венесуэльских городов, требуя от президента проведения скорейших выборов, выражая свое недоверие Конституционной Ассамблее, которую пытается созвать Николас Мадуро, и заявляя, что «в стране остался единственный легитимный орган, к которому народ прислушивается — это Национальная Ассамблея», парламент страны, фактически лишенный венесуэльским лидером каких-либо полномочий.

В ходе беспорядков «мирные демонстранты» сожгли один военный грузовик, а полиция, по данным неправительственной организации «Уголовный форум» (ONG Foro Penal), задержала за нарушение общественного порядка 63 человека. Теперь число арестованных в стране за период антиправительственных волнений, начавшихся в конце марта, превысило 2000.

Армия по-прежнему остается в стороне от событий, потому что формально не поступало никакого приказа от Верховного главнокомандующего на применение силы. Каково же на самом деле настроение военных корреспондентов El Mundо неизвестно.