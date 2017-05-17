Москва, 17 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум.

Поддержка и содействие будут оказаны исламскому миру Россией в борьбе с терроризмом, сообщил 17 мая в телеграмме участникам мероприятий Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов REGNUM Владимир Путин

Президент РФ направил приветственное обращение по случаю открытия заседания Группы стратегического видения и IX Международного экономического саммита «Россия — исламский мир».

В обращении глава государства отметил, что страны, исповедующие ислам, сегодня сталкиваются с такими вызовами как терроризм, национальные противоречия, экономические проблемы.

Президент подчеркнул, что Сирия находится в особенно сложном положении из-за кровопролитного конфликта. Он напомнил, что большие территории этой страны захвачены террористами, объявившими войну всему цивилизованному сообществу.

«Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнёрами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов», — сообщается в телеграмме.

По словам главы государства, международной безопасности нужно добиваться совместными усилиями. Это необходимо «для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата».

Путин пожелал участникам мероприятий продуктивной работы.

Напомним, Россия выступает в качестве страны — гаранта на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Сирии. Сейчас эти переговоры проходят в Женеве (Швейцария).

Читайте подробнее: В Женеве открылись межсирийские переговоры

Читайте ранее в этом сюжете: The Financial Times: «Запад может опоздать к разделу Сирии»