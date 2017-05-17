Волгоград, 17 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Планируется, что уже сегодня, 17 мая, начиная с полудня, жильцы дома № 60 по Университетскому проспекту, который пострадал от взрыва газа, смогут вернуться в свои квартиры, чтобы взять документы и вещи первой необходимости. Между тем, как подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, проход будет организован только с разрешения спасателей, при условии обеспечения безопасности людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

34.mchs.gov.ru Поисково-спасательная операция на месте взрыва в доме в Волгограде

Также 17 мая пострадавшие семьи начнут получать выплаты по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.

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Пока пострадавшие, эвакуированные после взрыва, остаются в центре временного размещения — здесь зарегистрированы 43 человека. Шестеро из них приняли решение остаться в школе № 106, остальные направились в гостиницу или к родственникам. Как заявляют местные власти, люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости.

С пострадавшими работают представители социальных и правоохранительных ведомств, сотрудники паспортной службы и Пенсионного фонда России, дежурят психологи и врачи.

На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция, которая не прекращалась и ночью. Спасатели МЧС с риском для жизни при помощи альпинистского снаряжения и гидравлического инструмента проводили демонтаж нависающих конструкций. Всего демонтировано пять плит и перекрытий, свыше 35 кубометров строительных конструкций. На 16 самосвалах вывезено более 100 тонн строительного мусора. Разбор завалов продолжится и 17 мая, в них будет задействована тяжёлая инженерная техника.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 590 человек и 80 единиц техники.

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Есть работа и у газовиков. Специалисты завершают работы по организации временной схемы газоснабжения жилых домов в обход основной линии, которая в целях безопасности была перекрыта сразу же после взрыва в многоквартирном доме на проспекте Университетском.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, чтобы обеспечить газоснабжение потребителей специалистам потребовалось проложить временную ветку газопровода. Пока обесточенными остаются дома два дома по улице Панфиловской, ещё два — по улице Алексеевской, дом № 43 по улице Логовской, а также ряд частных домовладений по улицам Логовской, Алексеевской и Нижнечирской.

Восстановить здесь газоснабжение планируется уже в ближайшее время. После того, как специалисты обойдут каждый дом и каждую квартиру, чтобы проверить состояние газовых приборов, газ будет подан в дома.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о хлопке, который произошелв четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда, поступило на пульт дежурного в 13:09. По предварительной версии, виновником трагедии стал владелец киоска, решивший провести несанкционированные работы на водопроводе, в результате которых был задет газопровод.

В настоящее время он задержан. Также в рамках уголовного дела о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК России) задержаны отец коммерсанта и работник.

В больницах города остаются десять пострадавших. Сегодня ночью из-под завалов обрушившегося в результате взрыва многоквартирного дома было извлечено тело четвёртого погибшего. Это девушка 1990 года рождения.