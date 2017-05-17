Москва, 17 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Российская валюта 16 мая обновила минимум, укрепившись против доллара до 56,14. Однако запал уже сходит на нет — нефть замедлила темпы удорожания, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. В течение дня Brent дорастала лишь до 52,35, а 17 мая уже торгуется в районе 51,50 долл./баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало отчет, который подтвердил, что в апреле предложение упало на 140 тыс. баррелей в день до 96,17 млн баррелей. В то же время прогноз по темпам проста предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, был повышен на 100 тыс. до 600 тыс. баррелей. в день на 2017 год», — пояснила Афанасьева.

«Фактически это подтверждение, что соглашение ОПЕК+ создает условия для роста доли рынка сланцевых проектов. В ближайшие недели рынок будет жить ожиданием встречи нефтедобывающих стран, которая запланирована на 25 мая. И это будет поддерживать умеренный спрос на нефть с целью дальнейшего роста выше 53,00 долл./баррель», — отметила она.

«В таких условиях у пары USD/RUB есть все шансы продолжить умеренное падение с ближайшей целью на отметке 55,90», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют следующим образом: 56,26 рубля за доллар США (понижен на 26 копеек) и 62,03 рубля за евро (повышен на 19 копеек).