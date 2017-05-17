Лондон, 17 мая, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Хакеры выложили в сеть еще один вирус, который может быть использован в криминальных целях для атак на компьютеры, использующие операционную систему Windows. Об этом сообщила газета Financial Times.

Компьютерный вирус

Как сообщается, вирус, разработанный Агентством национальной безопасности (АНБ) США, был похищен и доработан хакерами. Новый вирус получил название EsteemAudit и был выложен в так называемом темном сегменте интернета.

EsteemAudit находит уязвимости в старых версиях операционной системы Windows по мере того, как находящиеся в сети компьютеры взаимодействуют друг с другом. По похожему принципу работает вирус WannaCry.

Напомним, что 12 мая хакеры атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Для снятия блокировки с зараженных компьютеров злоумышленники требовали перечислять деньги в криптовалюте Bitcoin.

Наибольшее число попыток заражений вирусом WannaCry зафиксировано в России. Вирус затронул деятельность таких структур, как «МегаФон», «ВымпелКом», а также МВД, МЧС, Минздрав, РЖД.