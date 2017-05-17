Калуга, 17 мая, 2017, 10:12 — ИА Регнум.

10 команд из Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской и Тульской областей, а также из Москвы принимают участие в стартовавшей 16 мая в калужском городе Козельске областной военно-спортивной игре «Звезда-2017», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Калужского областного молодежного центра Участники военно-спортивной игры «Звезда-2017»

Торжественное открытие игр состоялось на базе дислоцированной в Козельске 28-й гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии. В первый день игр прошел строевой смотр и кросс на 1000 метров. Команды прошли со строевой песней по плацу, а затем судьи оценили внешний вид участников и индивидуальное выполнение команд командиров отрядов.

17 мая пройдут военно-спортивная эстафета, соревнования «Навстречу ГТО», «Снайпер», состязания по медицинской подготовке, гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также «Школа безопасности», военно-историческая викторина и автомобильный конкурс.

Победителей военно-спортивной игры «Звезда-2017» определят 18 мая.

Напомним, с 2009 года по инициативе калужской молодежи областная военно-спортивная игра «Звезда» получила статус игры Центрального федерального округа.