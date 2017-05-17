Москва, 17 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода более чем в 51 раз зафиксировано в районе Капотня (Москва) автоматической станцией в ночь на 17 мая, сообщили в «Мосэкомониторинге».

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Максимальное превышение было зафиксировано в 1:00 мск. Минимальная разовая ПДК была превышена в 51,4 раза. Через час концентрация снизилась: превышение составило 38,93 ПДК м.р.

По состоянию на 6:00 мск ПДК превышена в 2,9 раза.

Напомним, 14 мая станция автоматического контроля зафиксировала аномальное превышение ПДК сероводорода в районе Орехово-Борисово Южное (Москва).

ПДК сероводорода в воздухе в 04:00 мск превышена десять раз. К 05:00 мск — в 17 раз, в 06:00 мск — в 13 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая синоптики сообщили о сильном ветре и о штормовом предупреждении на территории Москвы.