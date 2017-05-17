Москва, 17 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР обратятся к президенту Российского мясного союза с тем, чтобы хотя бы один сорт колбасы сделали бы исключительно из натурального мяса — цена значения не имеет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Диденко перед пленарным заседанием.

Удивленная корова

«Депутаты обратятся к президенту Российского мясного союза с тем, чтобы хотя бы один сорт колбасы сделали бы исключительно из натуральных продуктов, натурального мяса. Ни одного сорта не осталось, где не было бы примесей, химикатов, нитратов, каких-то вредных веществ», — констатировал парламентарий.

«Можно назвать ее «Особой», можно назвать ее «Кремлевской», как угодно, но все должны понимать, что настоящая колбаса есть у этого производителя», — сказал он.

Цена при этом не может быть низкой, считает депутат.

«Назначили бы цену, пускай даже и дорогую, чтобы все понимали, сколько стоит качественный отечественный сельскохозяйственный продукт», — заключил Диденко.