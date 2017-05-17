Москва, 17 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме настаивают на проверке всех автосалонов в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

DomenicBlair Автомобиль

Парламентарий обратил внимание на то, что некоторые автосалоны для увеличения продаж используют рекламу, акции, а по факту продают бэушные машины под видом новых.

«Все автосалоны проверить! ЛДПР такую акцию проведет, внезапно вместе с журналистами приедем в один из автосалонов и посмотрим.

Если будут прятаться, стесняться, значит явно что-то не то», — сказал Нилов.