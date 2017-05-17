Пекин, 17 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei и власти Испании подписали соглашение, согласно которому китайская сторона поможет модернизировать телекоммуникационные объекты, в частности базовые станции местных мобильных операторов.

Штаб-квартира Huawei

Власти Испании уже подтвердили данную информацию, опубликовав совместное коммюнике с испанским подразделением Huawei. До конца года китайская корпорация возведет более 700 новых станций мобильной связи, что позволит увеличить скорость мобильного интернет-соединения, а также улучшить качество связи в целом, пишет «Сина синьвэнь».

«Испания является ключевым европейским партнером Huawei. В настоящее время численность сотрудников, работающих в испанском подразделении корпорации, достигла 1,2 тыс. человек. К 2021 г. мы планируем удвоить данный показатель», — сообщил журналистам вице-президент Huawei Го Пин.

По словам бизнесмена, по состоянию на сегодняшний день Huawei сотрудничает со всеми мобильными операторами Испании, общее число партнеров Huawei, в том числе поставщиков оборудования и услуг, достигло 200.

Китайская корпорация делает акцент на трудоустройстве местных жителей, кроме того, в ряде испанских вузов успешно реализовываются программы стажировки в Huawei. Более 20 тыс. испанских студентов приняли участие в данной программе, часть из которых после выпуска станут частью команды Huawei в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам 2016 года доходы китайской корпорации Huawei Technologies увеличились на 32%.