Олбани, США, 17 мая, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Проверка на детекторе лжи будет организована для гражданки России Светланы Захаровой, арестованной в США по обвинению в вымогательстве $400 тысяч, пишет газета New York Daily News.

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Защита Захаровой, обвиняемой в вымогательстве денег у Элиота Спитцера, экс-губернатора штата Нью-Йорк, рассчитывает, что проверка подтвердит правдивость ее показаний.

Адвокат Захаровой Джозеф Мюррей выступил с такой инициативой на заседании Верховного суда Манхэттена. Разрешение на проверку выдано судьей Чарльзом Соломоном. Проверка будет проходить в здании тюрьмы.

По мнению защиты, Спитцер мог совершить нападение на Захарову в гостинице «Плаза», а когда приехали вызванные ею полицейские, он мог оказать на них политическое давление, и в результате не был задержан.

«Господина Спитцера следовало арестовать», — считает адвокат.

Напомним, о происшествии в отеле «Плаза» стало известно в феврале 2016 года. Гражданка России Захарова утверждает, что бывший чиновник пытался ее задушить.

После случившегося она вернулась в Россию, а Спитцер обвинил женщину в шантаже: по его словам за неразглашение скандальной информации она требовала $400 тысяч.

Захарова была арестована в США, когда вновь приехала туда в октябре 2016 года. Ее обвинили не только в вымогательстве, но и в краже в особо крупном размере, а также в подделке и хранении поддельных документов.

Позже практически все обвинения были сняты, остается обвинение в краже. Она содержится в тюрьме на острове Райкерс-Айленд (штат Нью-Йорк). В сентябре состоится судебное заседание, на котором будут рассмотрены предъявленные Захаровой обвинения.

Стоит напомнить, что Спитцер, будучи губернатором, оказался в центре скандала из-за связи с проституткой. В 2008 году он ушел в отставку из-за скандального инцидента.

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