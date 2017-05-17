Киев, 17 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Согласно сообщению, российский бухгалтерский сервис 1С используется Нацбанком только в Корпоративном негосударственном фонде (КНПФ) НБУ без возможности выхода в сеть.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Читайте также: Исполнение указа Порошенко о блокировке российских сайтов оценено в $1 млрд

«Тем не менее, учитывая наложенные санкции, НБУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о переходе фонда (КНПФ) на аналогичное программное обеспечение украинских или международных разработчиков», — отметили в Нацбанке.

Вся остальная информационная структура НБУ на данный момент работает с иностранными программными продуктами (Microsoft, IBM, Oracle, SAP и другие), а также с украинскими программами.

Читайте также: Вступил в силу указ Порошенко о расширении санкций против РФ

Напомним, 16 мая на Украине были запрещены социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сервисы «Яндекса», ресурсы Mail.ru, а также программа 1С, используемая множеством украинских компаний для работы с бухгалтерией.

Помимо этого, были наложены санкции на 450 юридических и 1228 физических лиц, а также на ряд российских СМИ. В НАТО действия Киева назвали «решением вопроса безопасности Украины, а не нарушением свободы слова».