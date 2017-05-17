Рим, 17 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Светлана Кузнецова во втором круге турнира в Риме одержала победу над представительницей Чехии Катержиной Синяковой. Матч завершился со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

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Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту.

Российская теннисистка, которая занимает восьмое место в рейтинге WТА, реализовала шесть брейк-пойнтов, четыре раза подала навылет и допустила 4 двойные ошибки. Синякова смогла взять три гейма на подаче соперницы.

В матче за выход в четвертьфинал Кузнецова сыграет либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, либо с француженкой Каролин Гарсией.