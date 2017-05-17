Волгоград, 17 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Будет ли восстановлен пострадавший от взрыва жилой дом на проспекте Университетском в Волгограде, или он подлежит сносу — решит экспертная комиссия, которая в настоящее время работает на объекте. Специалисты дадут оценку состоянию дома, его устойчивости. Только после этого будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 17 мая.

Volgograd.ru Пострадавший от взрыва дом в Волгограде

Для технического обследования здания в регион будет доставлен комплекс «Струна» МЧС России.

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Установлены личности двух жертв взрыва дома в Волгограде

В настоящее время жильцы разрушенного дома находятся в гостинице, а также у родственников. В еще одном пункте временного размещения на базе школы № 106 с утра 17 мая возобновили работу сотрудники социальной и паспортной служб, других ведомств. Они помогут гражданам оперативно восстановить утраченные документы и получить материальную помощь.

«Все необходимое есть в полном объеме», — подчеркнул губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Жильцам дома будет оказана материальная помощь. Принято решение о выделении каждому пострадавшему единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, семьи получат по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжалась всю ночь. Работу спасатели начали с верхних этажей. Уже вывезено порядка 30 тонн строительного мусора.

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Завалы на месте взрыва дома в Волгограде разбирают более 400 человек

Напомним, в результате взрыва бытового газа был полностью разрушен третий подъезд дома №60 по Университетскому проспекту, четвертый подъезд — частично. Всего повреждено 16 квартир, из которых 12 разрушено полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда прогремел 16 мая около 13:00. Предварительная причина произошедшего названа. По предварительной версии, ЧП произошло из-за проведения индивидуальным предпринимателем несанкционированных работ в киоске, расположенном рядом с домом. Следствие возбудило уголовное дело, в рамках которого уже появились первые задержанные. Это сам предприниматель — владелец торгового павильона, его отец и рабочий, производивший работы на водопроводе.

В результате взрыва пострадали десять человек, они находятся в больнице, четверо погибли.