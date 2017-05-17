Тольятти, Самарская область, 17 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» начал прорабатывать возможность установки на новом поколении LADA 4×4 6-ступенчатой коробки передач Renault TL8, которая сейчас устанавливается на Renault Duster, об этом 16 мая сообщил портал MassCars со ссылкой на источники в «АвтоВАЗ».

(сс) Rudolf Stricke Lada 4X4

Как пишет издание, подобное размещение коробки предполагает поперечное размещение двигателя, что говорит о том, что в основе автомобиля будет лежать платформа Renault-Nissan B0, являющаяся модификацией платформы Nissan B.

MassCars напоминает, что ранее на модель LADA 4×4 инженеры «АвтоВАЗа» хотели установить трансмиссию КП 2124, на предприятии проводились стендовые испытания на выносливость коробки и прорабатывались различные варианты решений.

Напомним, в феврале 2017 года СМИ сообщали, что на «АвтоВАЗе» решили отказаться от проекта нового внедорожника, названного Lada 4X4 NG, проект предполагал продольное размещение двигателя, постоянную систему полного привода и неразрезной задний мост.

Тогда же сообщалось, что в основу нового автомобиля Lada 4X4ляжет та же производственная платформа, которая лежит в основе Duster, Logan, Lada Largus и XRAY.

Платформа Nissan B с 2002 года использовалась, в том числе, в таких автомобилях как Nissan Cube (Z11), Renault Clio третьего поколения, Renault Twingo и других моделях.