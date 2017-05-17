Москва, 17 мая, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Украина не сможет при любом ее желании поменять нормандский формат на что-то иное, поскольку Минские соглашения, подписанные Украиной и странами «нормандской четверки», подтверждены на международном уровне, заявил 16 мая депутат Госдумы РФ Сергей Железняк в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

"Никакие новые «хотелки» не отменяют необходимость исполнять обязательства по действующим соглашениям, которые подтверждены на международном уровне и на уровне всех без исключения ключевых стран-участниц», — заявил депутат Сергей Железняк, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявил о якобы имеющихся договоренностях с президентом США Дональдом Трампом о создании нового формата урегулирования конфликта в Донбассе без России.

Кроме того, он поставил под сомнение субъектность Украины в проведении подобного рода решений, поскольку не считает Украину самостоятельным игроком на геополитической арене и полагает, что сам Запад видит Украину лишь как средство обеспечения собственных интересов.

«Второе, совершенно четко, что для США и Европы украинский проект давно уже обуза, поэтому попытки Украины прислониться еще плотнее к Западу не означают желание Запада прислонить к себе Украину. Украина изначально нужна была как рынок для сбыта своих товаров и услуг и ничего больше. Именно поэтому ожидания равноправия по отношению к Украине со стороны стран Запада выглядят наивно и смешно», — заключил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политолог Дмитрий Куликов уверен, что подобные действия Украины, нацеленные на выход из «минского формата», обусловлены желанием «найти крышу» в лице США и Запада в целом для того, чтобы не нести ответственности за принимаемые решения.

Напомним, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил 16 мая о том, что он якобы договорился с президентом США Дональдом Трампом о создании нового совета по урегулированию конфликта в Донбассе в обход России.