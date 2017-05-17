Вашингтон, 17 мая, 2017, 09:14 — ИА Регнум. В США жертвой торнадо в штате Висконсин стал один человек, пострадали 25 жителей штата, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Последствия торнадо. США

По словам шерифа Криса Фицджеральда, поисково-спасательная операция в парке Prairie Lakes Estates, где находились все пострадавшие, продолжается.

Смерч прошел возле стоянки жилых автоприцепов. Среди пострадавших — один ребенок.

«Пока у нас есть, по крайней мере, один погибший, и мы все еще ищем людей», — сообщил Фицджеральд.

Многие автофургоны были серьезно повреждены или полностью разрушены. Кроме того, сильным ветром были повалены десятки деревьев, повреждены здания в округе Бэррон. Также, по данным СМИ, одна жертва удара стихии есть и в штате Оклахома. Помимо этих двух штатов, 16 марта торнадо были зафиксированы в штатах Техас, Небраска и Канзас.