Пекин, 17 мая, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Администрации гражданской авиации КНР, с 1 июня на территории Китая вступают в силу новые правила владения квадракоптерами, дронами, а также другими видами беспилотных летательных аппаратов.

Квадрокоптер

Поправки, которые вступят в силу с лета, обязуют всех владельцев беспилотников, вес которых превышает 250 граммов, регистрировать свои аппараты, используя при этом реальное имя, пишет «Чжунго жибао».

Лица, нарушившие данную инструкцию, будут оштрафованы, а их летательные аппараты изъяты. В заявлении администрации отмечается, что данные меры направлены на обеспечение безопасности воздушного движения.

«Регистрация гражданских беспилотных аппаратов является общепринятой международной практикой», — отметил представитель Администрации гражданской авиации КНР Чжан Жуйцин.

В последние годы в Китае, а также в ряде других стран участились случаи нарушения инструкций, регламентирующих использование беспилотной летательной техники. В частности, многие владельцы квадракоптеров используют свои беспилотники в местах, где это запрещено законом. Так в апреле по вине владельцев дронов чуть не произошло столкновение лайнера Airbus A320 с беспилотными летательными аппартами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, житель Барнаула, в феврале 2017 года запустивший беспилотный летательный аппарат в непосредственной близости от одного из административных зданий был привлечен к административной ответственности.