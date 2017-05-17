Нью-Йорк, США, 17 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Прогноз, составленный экспертами ООН по развитию российской экономики, улучшен по сравнению с предыдущим: по итогам 2017 года ожидается полуторапроцентный рост ВВП, сообщается в докладе «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы».

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Опубликованный 16 мая обновленный доклад был составлен специалистами Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

В документ внесены изменения по итогам 2016 года и прогноз на 2017 год. Согласно внесенным изменениям, падение российского ВВП в 2016 году составило не 0,8%, а 0,2%.

Напомним, январский прогноз ООН предполагал рост российской экономики в 2017 году на один процент. В 2016 году ВВП снизился на 0,8%. Полуторапроцентный рост ВВП эксперты ООН ожидали в 2018 году.

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В докладе экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана от 1 мая 2017 г. сообщалось, что в 2017 году рост российской экономики составит 1,1%. Положительным фактором являются нефтяные цены.