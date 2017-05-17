Москва, 17 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Правительство России утвердило положение о формировании перечня университетов и научных организаций, которым предоставляется право самостоятельно присуждать ученые степени. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Михаил Васильевич Ломоносов. Прижизненное изображение. Бумага, гравюра резцом. Э.Фессар и К.А.Вортман. 1757 г. Вортман Христиан-Альберт

«В соответствии с установленными критериями таким правом смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций и около 20 научных организаций», — говорится в сопроводительных материалах.

Так, согласно постановлению, право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия получат Московский государственный университет им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и ряд других образовательных и научных организаций.

Для получения такого права организации должны соответствовать нескольким критериям: иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений о присуждении ученых степеней за последние три года.

Кроме того, организации должны удовлетворять, как минимум, двум из трех критериев: объему затрат на научные исследования, количеству научных публикаций в научных журналах и числу обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры.