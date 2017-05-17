Киев, 17 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Решением вопросов безопасности назвал Североатлантический Альянс блокировку российских сайтов и социальных сетей на Украине, сообщает 17 мая «Деловая столица».

НАТО

Согласно заявлению пресс-службы НАТО, запрет российских интернет-ресурсов — это не нарушение свободы слова, а «вопрос безопасности Украины». Что указывает на соблюдение Украиной всех принципов демократии, верховенства права и прав человека.

«Украинская власть четко дала понять, что это решение — это вопрос безопасности, а не свободы слова», — сказали в пресс-службе НАТО.

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При этом в альянсе отказались дать реальную оценку действиям Киева, заявив, что в НАТО «верят в преданность Украины ее международным обязательствам». Как считают в Североатлантическом Альянсе, блокировка российских сайтов, санкции против более тысячи человек, а также запрет СМИ — это «система сдержек и противовесов», а не нарушение свободы слова.

«Мы верим в преданность Украины ее международным обязательствам и в действующую на Украине систему сдержек и противовесов», — заявили в альянсе.

Напомним, Европа и США традиционно закрывают глаза на нарушение всех демократических норм, принципов свободы слова и прав человека на Украине, особенно после того, как ими был поддержан евромайдан 2013−2014 годов в Киеве.

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Несмотря на то, что на русскоязычное население на Украине постоянно оказывается давление, что Киев проводит четкую политику дискриминации русскоговорящих жителей Украины, что российские фирмы, сайты, СМИ постоянно попадают под санкции Киева только из-за того, что они российские — Запад продолжает вести политику двойных стандартов, с одной стороны требуя от России «соблюдения прав человека», а с другой поощряя любые вопиющие нарушения этих же прав на Украине.