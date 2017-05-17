Москва, 17 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Российская Федерация на 12% увеличила поставки черного золота в Китай за первый квартал 2017 г. в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорится в докладе главы «Роснефти» Игоря Сечина, который обнародован на официальном сайте компании.

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

«В первом квартале 2017 г. объем поставок российской нефти в Китай увеличился еще на 12% относительно первого квартала 2016 г, — говорится в докладе. — В структуре экспорта российской нефти доля КНР в прошлом году достигла 20,6%, что сделало китайскую республику нашим ключевым торговым партнером в этой сфере».

Сечин отметил, что в 2016 г. «Роснефть» поставила в Китай 34,5 миллиона тонн нефти, что в два раза превышает объемы поставок трехлетней давности.

«Такие результаты были бы невозможны без нашего партнерства с CNPC, которая приобретает 80% всей нефти, поставляемой «Роснефтью» в КНР», — сказал глава компании.

Сечин также добавил, что РФ удалось выйти на первое место по объему поставок черного золота в КНР, обеспечив почти 14% китайского импорта.