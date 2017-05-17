Благовещенск, 17 мая, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Примерно 50 противотанковых мин найдено в Амурской области в районе бывшей воинской части, сообщили в Амурском центре гражданской защиты и противопожарной безопасности.

Mil.ru Эхо войны

«В 5 км от города Сковородино в районе бывшей воинской части обнаружено около 50 противотанковых мин», — цитирует сообщение центра Russia Today.

Уточняется, что 22 мая состоится разминирование — для этого приедет группа саперов воинской части № 21 720 поселка Екатеринославка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале мая в окрестностях деревни Котовичи (Людиновский район, Калужская область) обнаружены 92 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны калибром от 45 до 12 миллиметров, 288 минометных и противотанковых мин, а также ручные гранаты и запалы к ним.

Читайте подробнее: Под Калугой обнаружен арсенал боеприпасов Великой Отечественной войны

16 мая в городе Бирмингеме (Великобритания) специалисты-взрывотехники привели в действие бомбу времен Второй мировой войны. Немецкий снаряд весом 250 кг был обнаружен во время проведения работ возле шоссе A38.