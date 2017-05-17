Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2017, 08:40 — ИА Регнум. На Камчатке родители одиннадцатиклассников всерьез встревожены переносом сроков проведения ЕГЭ по русскому языку. Они опасаются, что из-за позднего получения результатов их дети не успеют подать документы в вузы. В министерстве образования и науки края корреспонденту ИА REGNUM заявили, что все выпускники камчатских школ успеют направить свои документы на поступления в вузы за пределами региона и причин для паники нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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В Минобрнауки отметили, что срок завершения приема документов от абитуриентов, поступающих на обучение в вузы России по результатам ЕГЭ — 26 июля. В вузы творческой и профессиональной направленности, в которых проводятся дополнительные вступительные испытания, срок завершения приема документов, необходимых для поступления — не ранее 7 июля.

«Таким образом все выпускники успевают направить документы в выбранные вузы по почте, даже учитывая наиболее ранние сроки завершения приема документов в те вузы, в которых проводят дополнительные творческие испытания», — сказали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, родители выпускников обеспокоены тем, что дети не успеют поступить в вузы за пределами края из-за позднего получения результатов ЕГЭ по русскому языку. Сам экзамен состоится 9 июня, а результаты обещают только 26 июня. Взрослые говорят, что уже купили билеты на более ранние даты, а поменять их сейчас нереально. Поэтому они опасаются, что не успеют прибыть в вуз к окончанию приема документов.