Москва, 17 мая, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Число жалоб, поступивших от должников на действия коллекторов в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), увеличилось с начала года почти в 10 раз. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе ФССП.

Medweb.ru Суть коллекторства

«В январе от граждан в ФССП поступило 326 жалоб на коллекторов, а к началу апреля их количество достигло 3126», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту из этих более чем 3000 обращений были рассмотрены только 1195. Обоснованными признаны только 40. По большей части других обращений были даны разъяснения.

«Основные нарушения законодательства: превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называются данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в госреестр», — рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

Растущее число обращений специалисты связывают с тем, что все большее количество граждан РФ узнают, куда они могут обратиться за защитой.