Женева, Швейцария, 17 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум.

Самые дорогие серьги с бриллиантами проданы на аукционе Sotheby's за $57 млн, передает радиостанция Europe 1.

succo Аукцион

Торги проходили в Женеве (Швейцария). Имя покупателя не названо, известно лишь, что он из Азии.

Серьги разного цвета — одна розовая («Apollo Blue»), другая — голубая («Artémis Pink»), выполнены в форме капелек. Когда-то это были бриллианты из одного кольца.

На аукционе они продавались порознь — двумя отдельными лотами. Голубую серьгу продали за $42 млн (14,5 карат), розовую — за $15,4 млн (16 карат).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Гонконге за рекордную для азиатских аукционов сумму был продан цветной овальный бриллиант «Розовая звезда» (Pink star): покупатель заплатил $71,2 млн.

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