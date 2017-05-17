Богота, 17 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Делегации правительства Колумбии и партизан леворадикальной группировки Армия национального освобождения (ELN) 16 мая выразили оптимизм по поводу запуска 17 мая второго раунда мирных переговоров в Эквадоре, в которых они надеются продвинуться к достижению мирного соглашения и завершить гражданский конфликт, сообщает El Periódico.

Julián Ortega Martínez Флаг ELN

Колумбийские делегаты и представители стран-гарантов диалога провели встречу за завтраком с уходящим президентом Эквадора Рафаэлем Корреа во дворце Каронделет, резиденции правительства и президента Эквадора.

Представители обеих колумбийских делегаций поблагодарили Эквадор за поддержку переговоров, которые четыре года шли в закрытом режиме и получили статус публичных только с февраля 2017 года.

«Мы готовы к продвижению соглашений по защите гражданских лиц от вооруженного конфликта», — заявил глава делегации правительства Колумбии Хуан Камило Рестрепо.

Пабло Белтран, глава делегации ELN, выразил надежду на то, что делегаты смогут добиться прогресса в рамках нового раунда переговоров, и что мир в Колумбии также выгоден для соседних стран, таких как Эквадор.

«Мир это не только отсутствие войны. Конечно, это очень важно, это важный шаг, но мир, прежде всего, это наличие справедливости, достоинства, равенства возможностей, процветания, и наличие этих условий обеспечит прекращение насилия», — со своей стороны добавил президент Эквадора Рафаэль Корреа, напомнив, что Латинская Америка по-прежнему является одним из регионов мира с самым высоким уровнем неравенства.

Корреа также отметил, что на переговоры с другой леворадикальной группировкой, Революционными вооруженными силами Колумбии — Народной армией (FARC-EP), потребовалось пять лет, а общественный диалог с группировкой ELN идет только шесть недель, однако в результате уже созданы «узы доверия».

Представитель колумбийского правительства Рестрепо заявил, что правительство заинтересовано в продвижении переговоров, однако «не любой ценой». Он также добавил, что «скорее всего» Эквадор станет постоянным местом переговоров с ELN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры правительства Колумбии и леворадикальной группировки ELN официально начались 7 февраля 2017 года, а первый раунд закончился 6 апреля. В начале мая начало второго раунда переговоров было отложено в связи со встречей делегации ELN с представителями другой леворадикальной группировки FARC-EP на Кубе, где их принял и поддержал глава Кубы Рауль Кастро.