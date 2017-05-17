Москва, 17 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Новая версия классического кнопочного телефона Nokia 3310 поступила в продажу в России, купить его и ритейлеров можно за 3 990 рублей, говорится в сообщениях на сайтах магазинов.

Nokia.com Nokia 3310

Новинка финской HMD Global, которой принадлежат права на выпуск гаджетов под брендом Nokia, доступна в нескольких расцветках — желтой, красной, серой и синей. Телефон имеет тот же силуэт, что и культового прототипа, однако отличается функционалом.

Аппарат оснащен поляризованным 2,4-дюймовым экраном с закругленными углами с разрешением 320×240 пикселей, аккумулятором, от которого он может работать месяц, а также двухмегапиксельной камерой. Устройство поддерживает карты памяти microSD.

Напомним, в прошлом финская Nokia была одним из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, компания продала бизнес Microsoft в 2013 году. Убыток акционеров головной компании Nokia по итогам 2016 года составил 766 млн евро против прибыли в 2,466 млрд евро в 2015 году.

В мае 2016 года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia. Соглашение действует 10 лет.

Один из бестселлеров марки, телефон Nokia 3310, был выпущен в 2000 году, он отличался долгой жизнью аккумулятора и прочностью.