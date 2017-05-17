Киев, 17 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В нетрезвом состоянии в публичных местах на Украине были замечены около 160 военнослужащих с начала 2017 года, заявил временно исполняющий обязанности начальника штаба харьковского зонального отдела военной службы правопорядка (ВСП) Марьян Споденко, сообщает 17 мая «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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По его словам, на всех солдат, замеченных в нетрезвом состоянии в публичных местах, были составлены протоколы по ч. 1 ст. 178 Кодекса об административных правонарушениях.

Споденко отметил, что среди всех нарушителей общественного спокойствия 65 солдат за последний месяц были замечены в Харьковской области. Все 65 военнослужащих — это солдаты военной части 2970, дислоцирующейся в Башкировке.

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Напомним, солдаты ВСУ нередко бывают замечены в употреблении алкогольных напитков или наркотических веществ. По словам бывшего помощника министра обороны Украины, ополченца Алексея Селиванова, «разложение в украинской армии приобрело неконтролируемый масштаб».

В связи с этим, Киеву пришлось законодательно принять меры против распития алкогольных напитков и употребления наркотических и психотропных веществ военнослужащими ВСУ, соответствующий закон был принят 14 апреля 2017 года.