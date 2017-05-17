Москва, 17 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 17 мая прошли в диапазоне понедельника (16 мая) $50,70 — $52,60. Большую часть времени цена крутилась вокруг уровня $52 за баррель. Нисходящая коррекция началась на американской сессии и усилилась после публикации отчёта по запасам нефти Американским институтом нефти (American Petroleum Institute, API) заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

catmoz Нефть

Согласно последним данным, за неделю с 6 по 12 мая запасы нефти в США выросли на 0,882 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,79 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов увеличились на это значение.

Цены на нефть немного откатились после четырехдневного ралли. Сегодня, 17 мая, утром баррель Brent стоит $51,20 за баррель. Есть один негативный фактор, который может оказать негативное влияние на покупателей. Цена упала ниже $51,60, зафиксировав пробой трендовой линии на часовом периоде. Это медвежий сигнал.

Если отчёт Минэнерго США за минувшую неделю зафиксирует увеличение запасов нефти, то давление усилится. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 2,67 млн баррелей.

Снижение от роста с $46,61 до $52,60 составило 23,6%. Текущее снижение стоимости Brent до $51,02 некритичное для покупателей. Несмотря на то, что восходящее движение теряет ускорение, у них есть шанс вернуть цену в район $52,30.

Потеря опоры на уровне $50,80 приведет к снижению цен до уровня $49,60.