Москва, 17 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Повышательный тренд по паре евро/доллар усилился после публикации европейской и британской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. На американской сессии евро подрожал к доллару до 1,1097, в среду в Азии — до 1,1117.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Когда дневной подъём нефтяных котировок сменился снижением, курс доллара восстановился до уровня 56,47 руб., а курс евро — до 62,67 руб. После публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти давление на нефть и российскую валюту усилилось. За неделю с 6 по 12 мая запасы сырой нефти в США увеличились на 0,882 млн баррелей.

Приостановка роста цен на нефть обусловила коррекцию рубля вниз. При этом налоговый период мая должен поддерживать его в ближайшие дни и сгладить ослабление в случае возобновления снижения нефтяных котировок.

В финансовом обзоре ЦБ РФ говорится, что в I квартале 2017 г. рубль укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортеров. Также его укреплению в первом квартале способствовали значительный спрос нерезидентов на ОФЗ и ослабление доллара США к большинству мировых валют. Операции carry trade нерезидентов на валютном рынке способствовали укреплению рубля в отдельные периоды, но в долгосрочной перспективе не влияют на курс рубля.

Министерство финансов проведет 17 мая два аукциона по продаже ОФЗ на общую сумму 50 млрд руб. Продажа валютной выручки экспортерами, аукционы Минфина и общее ослабление американского доллара должны удержать пару доллар/рубль под уровнем 57 руб. Курс евро продолжит восходящее движение в направлении 62,90−63,00 руб.