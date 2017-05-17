Вашингтон, 17 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Компания Apple планирует представить в июне три новых модели ноутбуков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

В частности, Apple обновит MacBook Pro, оснастив его новым процессором Kaby Lake от Intel. Кроме того, компания работает над новой версией 12-дюймового MacBook, а также планирует усовершенствовать MacBook Air, продажи которого остаются стабильно высокими.

В самой компании отказались комментировать эту информацию.

Агентство подчеркивает, что в структуре продаж Apple реализация iPhone занимает первое место, что приносит две трети всей выручки компании. Продажа MacBook составляет всего 11% от всей выручки. Тем не менее, продажа ноутбуков помогает сохранять лояльность покупателей.

Планируемые обновления не станут значительным шагом вперед для линейки ноутбуков Apple. Но, как заявляют источники Bloomberg, они продемонстрируют приверженность компании продукту, подвергшемуся критике за последние несколько лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рыночная капитализация Apple превысила отметку в $800 млрд. Стоимость одной акции компании составила $153,44 за штуку.

Напомним, Apple — американская корпорация, производитель компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Apple является одним из пионеров в области производства персональных компьютеров и современных операционных систем.