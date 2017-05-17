Калуга, 17 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. 16 мая директор завода Volvo в Калуге Абуаюб Абденассер на встрече с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым рассказал, что на свои рабочие места на заводе вернулось более 280 специалистов, об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Грузовики на конвейере

Возвращение специалистов на завод произошло по причине восстановления объемов производства, предприятие перешло на полную рабочую неделю, в июне 2017 года завод планирует ежедневно выпускать 24 грузовика Volvo.

Встреча руководства «Вольво Груп Россия» и губернатора Калужской области состоялась в стенах предприятия. На ней обсуждались вопросы, связанные с работой компании в регионе. Перед началом переговоров главе региона показывали производственные мощности предприятия.

Сейчас на заводе работает около 500 человек, в ближайшее время компания планирует расширение локализации производства в регионе, для этого в июне 2017 года будет проведен «День поставщика Volvo», на мероприятие будут приглашены потенциальные партнеры компании.

Пресс-служба правительства Калужской области На калужском заводе Volvo

На данный момент завод уже имеет опыт успешной совместной работы с ОАО «Калужский двигатель». Губернатор пожелал предприятию успешной реализации планов в направлении расширения локализации.

Напомним, с февраля 2015 года завод Volvo в Калуге приостановил производство грузовых автомобилей и сократил около 30% работников завода. В компании сообщали, что причиной подобных мер является неблагоприятная рыночная ситуация.