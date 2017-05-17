Барнаул, 17 мая, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Тёплая погода, которая установилась на юге Западной Сибири в конце апреля и начале мая, а также обильные дожди, прошедшие в предгорьях Алтая, ускорят начало второй волны паводка. Такой вывод, как передают сегодня, 17 мая, «Вести-Алтай», сделан синоптиками на основе анализа космических снимков.

Светлана Шаповалова Паводок на Алтае

Резиновые лодки и сапоги придётся приготовить жителям сразу нескольких территорий края: на всех алтайских реках отмечается подъём воды. Максимальный ожидают в третьей декаде мая или начале июня.

К примеру, Обь у Барнаула за прошедшие сутки поднялась на 3 сантиметра, а в районе Шелаболихи — на 14 сантиметров. Впрочем, надвигающееся похолодание может немного затормозить этот процесс.

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Напомним, первой волне паводка в регионе предшествовала серьезная подготовка, позволившая минимизировать последствия прохождения талых и паводковых вод в Барнауле. По оценке специалистов, этап активного снеготаяния пройден достаточно спокойно. В пик подъема воды были подтоплены три дороги, а также несколько приусадебных участков в п. Борзовая Заимка, с. Лебяжье, микрорайонах Кирова и Затоне. По заявкам жителей воду откачивали. Подтопления жилых домов в столице Алтайского края не зафиксировано, а вот Рубцовску повезло меньше.

Накануне, 16 мая, туда были направлены 6 пожарно-насосных станций и 2 пожарных рукавных автомобиля. Эта техника предназначенна для откачки грунтовых вод из домовладений, которые оказались подтоплены в период активного снеготаяния.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. Но, в 2017 году, вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий Алтайскому краю.