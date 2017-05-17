Магадан, 17 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В окрестностях Магадана отмечается нашествие голодных медведей. Причем, звери выходят к людям целыми семьями, передает корреспондент ИА REGNUM.

bodsa Медведь

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Жители населенных пунктов Магаданской области испытывают шок и страх: медведи все чаще стали близко подходить к людям. Были случаи нападения зверей на собак, домашнюю птицу.

«Проснувшиеся хищники, в отсутствие рыбы и достаточного корма в лесу, быстро поняли, что еду можно раздобыть у человека. Поэтому и пошли к людям. Мы опасаемся не только за себя, но и за домашних животных. Медведи нападают на собак, из сараев тащат кур, уток», — жалуются магаданцы.

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Видео, на котором видно как на оживленной трассе, на выезде из Магадана, медведица с выводком прогуливается по дороге, обсуждают в соцсетях.

«В данный момент, медведи все злые. Они голодные, рыбы еще нет. Питаться им нечем. И они идут на сопки, они идут на помойки, на кладбища. Они идут везде», — цитирует местных жителей издание «Колыма.ru».

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Особенно бояться хищников в поселке Сокол под Магаданом: он граничит с лесом, так что звери легко добираются сюда. Охотоведы пока не ведут отстрел, так как не было случаев нападения на людей.

В Магадане выставили посты егерей, а сельчане пишут письма в прокуратуру и местную администрацию с просьбой защитить и их от хищников.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно, весной и поздней осенью на Дальнем Востоке не редки случаи выхода медведей к людям, которые имеют и трагические последствия. Так, на Камчатке в крупнейшем районе полуострова — Елизовском, охотоведы застрелили первого в этом сезоне медведя, который представлял реальную угрозу для населения.