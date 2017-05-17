Вашингтон, 17 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Сирии. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте ведомства во вторник, 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы. Фрагмент

В документе указано, что ограничительные меры вводятся в отношении пяти физических и пяти юридических лиц, приближенных к официальному руководству Сирии.

Отмечается, что власти США приняли данные меры из-за «продолжающихся актов насилия правительства Сирии в отношении его собственных граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 г. президент США Дональд Трамп продлил на 12 месяцев действие санкций в отношении правительства Сирии, которые были введены в период с 2004—2012 гг.

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