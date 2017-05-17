Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2017, 07:49 — ИА Регнум. На Камчатке родители выпускников 11-х классов забили тревогу — их дети могут не попасть в вузы центральных регионов страны из-за изменения графика сдачи ЕГЭ по русскому языку. Дело в том, что результаты экзамена обещают за несколько дней до того момента, как вузы перестанут принимать документы, то есть люди могут просто не успеть прилететь с полуострова и подать бумаги.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Сложившуюся ситуацию, как передает корреспондент ИА REGNUM, родители сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Сам экзамен по русскому языку назначен на 9 июня, а вот результаты обещают только 26 июня. При этом школам еще надо успеть сделать все документы и выдать их ученикам. Это еще пару дней. Лететь с полуострова, например, до Москвы почти 9 часов.

«Мы просто физически не успеваем подать документы, так как многие вузы прекращают их принимать 1 июля», — говорят родители.

В мэрии Петропавловска-Камчатского корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что знают о проблеме и об опасениях родителей, но график ЕГЭ утвержден для всей России — для Камчатки исключения никто не делал, даже со скидкой на отдаленность региона.

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«Единственное, что в этой ситуации могут наши специалисты, это постараться ускорить обработку результатов. Они должны поступить 23 июня, в пятницу. Комиссия будет работать все выходные, чтобы не терять два дня», — сказали в администрации.

С 26 мая во всех школах Петропавловска начнется экзаменационная пора. Первыми сдавать итоговые экзамены будут девятиклассники. Пройти итоговую аттестацию в формате основного государственного экзамена в общей сложности должны 1604 выпускника 9-х классов. ЕГЭ сдадут 914 выпускников 11-х и 12-х классов.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в России новой модели Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе запланировано на 2018 год. Новая модель ЕГЭ пробно введена в 44 российских регионах. В мае эксперимент закончится, сотрудники Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) подведут итоги.