Вашингтон, 17 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Прием, который был оказан в США турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, гость назвал радушным. Эрдоган в ходе пресс-конференции в Вашингтоне пригласил президента США Дональда Трампа в гости вместе с семьей.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Я бы хотел поблагодарить президента Трампа за такой радушный прием, — сказал он. — С нетерпением жду его вместе со всей его семьей в Турции».

Напомним, встреча Трампа и Эрдогана в США состоялась 16 мая. Ключевой темой, озвученной на их совместной пресс-конференции, была борьба с международным терроризмом.

Американская сторона выразила намерение поддерживать Турцию в антитеррористической деятельности. Эрдоган заявил, что обе стороны рассматривают возможность совместных действий против террористов как в Сирии, так и в Ираке.

При этом турецкий лидер, говоря о террористических структурах, упомянул курдские «Демократический союз» и Отряды народной самообороны (YPG). В США эти организации не считаются террористическими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая, за неделю до визита Эрдогана в Вашингтон, США объявили о поставках оружия YPG, которые готовятся к штурму города Ракка (Сирия). В США бойцы YPG считаются наилучшими подразделениями и ключевыми союзниками в борьбе против группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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