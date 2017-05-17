Москва, 17 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. "У этой власти, опирающейся на нацизм, другого сценария нет, если не вводить ту или иную форму диктатуры, ей не удержаться, Украину не удержать. Даже если они ее введут, это все равно продлится недолго, но это обязательная фаза, к которой они должны подойти», — заявил Куликов, отмечая, что у шизофрении украинской власти наблюдаются признаки системности.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Разворачивая свою мысль, Куликов подчеркнул, что на Украине вводится ограничение свободы слова через запрет не только соцсетей, но и российских телеканалов, корпунктов, а также информационных агентств. По его мнению, это является элементом более сложного и системного процесса.

«Почему есть признак системности? Там же есть третий пункт в новом совете без России вместо нормандского формата, он должен обеспечить, почему со свободой слова и всем остальным можно поступать как угодно. Поэтому свободу слова нужно зажимать», — объяснил политолог свое видение природы идущих на Украине процессов.

При этом Куликов убежден, что параллельно идут на Украине запреты на ношение георгиевских ленточек и поползновения на Московский патриархат.

«Второе — прошло Девятое мая, Верховная рада вносит законопроект о том, чтобы за георгиевскую ленточку сажать, — продолжил Куликов. — На 18-е мая назначено рассмотрение в Верховной раде сразу двух законопроектов по большому счету о судьбе Русской православной церкви, Московского патриархата. Если они их примут, будут формально открыты возможности для законодательства ее там ликвидировать».

Завершая свое выступление, Куликов еще раз вернулся к обсуждению слов министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что он якобы договорился с президентом США Дональдом Трампом о переформатировании «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе в новую структуру, куда не будет входить Россия.

«В чем параноидальная цель? Создать себе легальную «крышу», чтобы, например, Германия, Франция, Соединенные Штаты создали совет с Украиной без России на замену нормандскому формату и чтобы западные хозяева внутри этих советов сами приняли решение и поставили подпись, например об атаке Украины на Донбасс. Потому что иначе Порошенко не согласен», — подвел итог Куликов.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал 16 мая решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против России. В обновленный черный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российский поисковик «Яндекс» и бухгалтерскую программу «1С»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что хуже этого запрета может быть только введение визового режима с Россией.