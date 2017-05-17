Нью-Йорк, США, 17 мая, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 16 мая обсудит ситуацию в Венесуэле во время неформальной встречи за закрытыми дверями, сообщает издание El Periódico со ссылкой на дипломатические источники.

Jay Reed Зал совета безопасности ООН

Несмотря на то, что круг вопросов для обсуждения на встрече был уже сформирован, вопрос по Венесуэле включили в повестку по просьбе США, одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Эта просьба последовала через несколько часов после того, как стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил новый указ о «чрезвычайной экономической ситуации».

Источники сообщили, что обсуждение кризиса в Венесуэле будет включено в число «других вопросов», которые будут рассматриваться в ходе сессии, созванной, главным образом, для обсуждения ситуации в Сомали.

Заседание Совета начнется в 10.00 по местному времени (17.00 по Москве) с обсуждения в открытом формате вопроса Сомали, а затем за закрытыми дверями представители стран обсудят кризис в Венесуэле. Данные переговоры были классифицированы как «неформальные».

Напомним, ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обвинил вооруженные силы Венесуэлы в преступлениях «против человечества» с «убийствами и пытками по политическим мотивам».

Альмагро утверждает, что нынешнее правительство Венесуэлы держит страну в «серьезном социально-политическом кризисе, который является результатом деинституционализации страны». Генсек ОАГ добавил, что страны американского континента не должны быть «соучастниками безответственного молчания, убийств и нарушений прав человека со стороны режима».