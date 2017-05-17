Киев, 17 мая, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Властям Украины потребуется около двух лет и $1 млрд для полного блокирования сайтов Российской Федерации. Об этом заявил председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко в комментарии телеканалу «112 Украина».

Иван Юдинцев REGNUM США-Украина деньги

«Если мы говорим о текущем указе президента (Петр Порошенко), его надо выполнять, когда он вступит в действие, — заявил Федиенко. — Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства $1 млрд».

Председатель правления интернет-ассоциации Украины добавил, что заблокировать российские интернет-сайты на территории страны возможно. По его мнению, власти Украины, скорее всего, будут блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти ресурсы и другие платформы, не перечисленные в санкциях.

«Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», — отметил он.

В то же время Федиенко отметил, что со временем интернет-пользователи смогут обойти блокировку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о расширении ограничительных мер в отношении РФ. В «черный список» вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный главой государства указ предусматривает, в том числе, блокировку на территории Украины доступа к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», российскому поисковику «Яндекс» и бухгалтерской программе «1С».

Читайте также: «Не удивлюсь, если завтра Украина радугу запретит»

Читайте также: Пушков об указе Порошенко: Хуже для украинцев будут только визы с Россией