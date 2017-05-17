США, 17 мая, 2017, 07:22 — ИА Регнум. «Нэшвилл» на своем льду одержал победу над «Анахаймом» со счетом 2:1 в третьем матче финальной серии западной конференции НХЛ.

w100pebble Шайба

На шайбу гостей, заброшенную нападающим Кори Перри во втором периоде матча, «Нэшвилл» ответил двумя голами. В составе хозяев отличились Филип Форсберг и Роман Йоси. Причем обе шайбы были заброшены в третьем периоде, а победный гол был забит за три минуты до конца матча.

Отметим, что в середине третьего периода арбитры после просмотра видеоповторов дважды не засчитали взятие ворот «Анахайма». Шайбы были отмененыиз-за атак на вратаря «Анахайма» Джона Гибсона.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Нэшвилла». Четвертый матч серии «Нэшвилл» проведет также на домашней арене.