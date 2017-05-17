Кёльн, Германия, 17 мая, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Игры в ¼ финала пройдут между следующими сборными:

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Россия — Чехия;

США — Финляндия;

Канада — Германия;

Швейцария — Швеция.

Игры состоятся 18 мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая российская команда проиграла американцам со счетом 3:5. Сейчас на счету России 17 очков, она занимает второе место в группе А. Это был первый проигрыш России на ЧМ-2017.

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Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в 81-й раз. Он начался 5 мая и завершится 21 мая 2017 года. Игры проходят во Франции и в Германии.