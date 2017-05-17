Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2017, 06:36 — ИА Регнум. С вулкана Шивелуч на Камчатке, который в последнее время проявляет активность, сопровождающуюся мощными выбросами газа и пепла на разную высоту, сошел мощный пирокластический поток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM специалисты вулканологической обсерватории поселка Ключи, он разделился на несколько небольших «усов».

Снимок в инфракрасных цветах пирокластического потока, сошедшего с вулкана Шивелуч

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Вулканологи уже побывали на вулкане и на высоте 1 км над уровнем море отобрали пробы с сошедшего потока.

«Брали не самый горячий материал, так как пакеты полиэтиленовые и расползались от температуры. По консистенции материал сильно отличался от предыдущих потоков. Он более тонкий, как цемент», — сказали специалисты.

Они отметили, что в районе вулкана установилась теплая погода и снег начал быстро сходить исполина.

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«Вода течёт по пирокластическому потоку, интенсивно вскипает и испаряется», — добавили вулканологи.

Как сообщало ИА REGNUM, с прошлой недели (8−14 мая) вулкан Шивелуч, который считается самым северным действующим вулканом Камчатки, произвел несколько пепловых выброс на разную высоту.